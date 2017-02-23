身懷毒奶茶粉包、毒軟糖 男子神色緊張露餡

2017-02-23 20:51

〔記者邱俊福／台北報導〕28歲蔡姓男子，今天凌晨搭乘計程車，遇北市警大安分局瑞安街派出所盤查，因神情緊張，引起警方注意，果在他隨身包包內，起獲毒奶茶粉包8包、毒軟糖1包。

警方說，今天凌晨1時25分，在台北市大安區市民大道、建國南路口執行路檢勤務時，查獲搭乘計乘車的蔡男，持有摻有第二級毒品搖頭丸奶茶粉包8包、摻有第二級毒品搖頭丸軟糖1包，共15顆，全案依毒品罪嫌移送檢方偵辦。