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金錢糾紛縱火 男子被押嗆「下次就燒死他」

2017-02-23  20:16

〔記者王定傳／新北報導〕新北市劉姓男子與莊姓女子有金錢糾紛，去年9月殺到莊女住處大喊：「不開門就要放火」見沒人搭理，竟在門口燒她的鞋子、春聯等物，事後被羈押時還嗆：「火那麼小怎麼算縱火，如果這樣子的話，我下次就燒死他」、「押我5年的話，還是會去找他」新北地院依公共危險罪，判劉1年2月徒刑。

判決書指出，劉男與莊女及其男友有金錢糾紛，去年9月16日晚間9點半，他獨自殺到莊女位於三重住處猛按門鈴，莊母回說女兒不在家，劉男不信，尾隨其他住戶上樓敲門，莊母仍說兩人外出，實際上兩人躲在屋內，劉大喊：「如果不開門就要放火！」

他見屋內沒動靜，把鞋櫃內5雙鞋子，放在垃圾桶內，再拿廣告傳單，並撕下春聯，點火引燃，還對屋內嗆說：「你們把我害死，倒不如大家一起死」濃煙竄入屋內，莊母等人開門隔著外側紗門，對垃圾桶潑水滅火，案發後，他辯稱火勢是他丟菸蒂不慎引發。

合議庭調查，劉男在警詢時不只說出如何點燃，連動機都交代說：「她們明明在屋內，但還是避不回應，所以才一氣之下縱火的」且他在偵查時還說「放火燒他們家剛好而已」，羈押庭時更嗆：「火那麼小怎麼算縱火，如果這樣子的話，我下次就燒死他」、「押我5年，還是會去找他！」

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