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莊圓大師涉害死女信徒 想以300萬元和解

2017-02-23  17:52

［記者黃捷／台北報導］「莊圓大師」張莊圓涉嫌灌藥害死蕭姓女信徒，他與涉案女信徒趙俶華、許雅惠今至士林地方法院出庭，3人仍否認犯罪，但稱已主動與死者家屬聯繫，希望賠償300萬元；告訴代理人當庭回應，家屬雖感受到誠意，但在完成死因鑑定之前，不想談和解事宜。

張莊圓在新北市淡水區經營「心靈成長佛教會」道場，前年8月對蕭女進行「排解身心靈負面能量」課程，由趙女協助灌食強胃散、黑醋混合藥物，許女則負責向張男回報狀況；蕭女狂吐9小時後不治身亡，3人被依過失致死等罪起訴，張男、趙女另涉違反醫師法。

法醫解剖後，判定蕭女本就罹患右心室心肌病變和橋本氏甲狀腺炎，又因長時間嘔吐造成電解質失衡，引發全身抽搐、心律不整，最後導致心因性休克致死。

士林地院去年12月10日首次開庭，3人辯護律師皆稱，解剖報告判定的死因，與張男等人餵食藥物造成嘔吐，並無直接關聯，蒞庭檢察官與告訴代理人則聲請送其他醫院再次鑑定。

3人辯護律師今開庭，再次重申蕭女是因本身疾病死亡，認為沒有重覆鑑定的必要。

檢察官回應，法醫報告只針對蕭女「死亡機轉」說明，但未解釋「促成死亡機轉」的原因，蕭女本身疾病，以及強胃散、黑醋混合物對人體的影響，已超出法醫專業，需待其他醫院鑑定釐清；告訴代理人則表示，希望交由長庚醫院鑑定。

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  • 「莊圓大師」張莊圓理了個大光頭，坐在法院大門與女記者閒聊。（記者黃捷攝）

    「莊圓大師」張莊圓理了個大光頭，坐在法院大門與女記者閒聊。（記者黃捷攝）

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