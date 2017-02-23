莊圓大師涉害死女信徒 想以300萬元和解
2017-02-23 17:52
［記者黃捷／台北報導］「莊圓大師」張莊圓涉嫌灌藥害死蕭姓女信徒，他與涉案女信徒趙俶華、許雅惠今至士林地方法院出庭，3人仍否認犯罪，但稱已主動與死者家屬聯繫，希望賠償300萬元；告訴代理人當庭回應，家屬雖感受到誠意，但在完成死因鑑定之前，不想談和解事宜。
張莊圓在新北市淡水區經營「心靈成長佛教會」道場，前年8月對蕭女進行「排解身心靈負面能量」課程，由趙女協助灌食強胃散、黑醋混合藥物，許女則負責向張男回報狀況；蕭女狂吐9小時後不治身亡，3人被依過失致死等罪起訴，張男、趙女另涉違反醫師法。
法醫解剖後，判定蕭女本就罹患右心室心肌病變和橋本氏甲狀腺炎，又因長時間嘔吐造成電解質失衡，引發全身抽搐、心律不整，最後導致心因性休克致死。
士林地院去年12月10日首次開庭，3人辯護律師皆稱，解剖報告判定的死因，與張男等人餵食藥物造成嘔吐，並無直接關聯，蒞庭檢察官與告訴代理人則聲請送其他醫院再次鑑定。
3人辯護律師今開庭，再次重申蕭女是因本身疾病死亡，認為沒有重覆鑑定的必要。
檢察官回應，法醫報告只針對蕭女「死亡機轉」說明，但未解釋「促成死亡機轉」的原因，蕭女本身疾病，以及強胃散、黑醋混合物對人體的影響，已超出法醫專業，需待其他醫院鑑定釐清；告訴代理人則表示，希望交由長庚醫院鑑定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 110大學考招案初步出爐 申請採計最多4科目
- 「滿江紅」如畫 武界部落濁水溪美景
- 禁宰令最後一天 白河查獲攤商違法私宰雞 重罰10萬
- 張芸京吃肥2公斤 滑雪慘遭排擠
- 日職》身體疲勞連8天沒練投 松坂再進牛棚丟79球
- 6歲童星超會演 妮可基嫚大讚
- 自由女神歡迎難民
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 伊朗與西亞世界》羅斯福與西亞世界
- 經典賽》古巴對兄弟熱戰 比賽用球「一國兩制」
- 南投5大交管措施 確保228假期交通順暢
- 自由廣場》這絕不是「抓耙子法」
- 鄉土劇鬧醫療笑話 網友諷比醫龍還厲害！
- 擋土牆無排水 台62線下民宅憂
- H5N6病死雞就地掩埋 竹縣農業處點頭
- 中國擬修法限制境外潛艦 美媒：美中恐爆核對峙
- 美聯準會官員：可能必須很快升息
- 平鎮區長青學苑三月起開課
- 旅遊業︰觀光局觀巴行程違規
- 醃脆梅 陶博館辦16年不輟
- 香港波神靠「奶」失靈 全身窮剩220元
- 郝籲別把黨主席選舉當跳板 詹啟賢駁「對氣勢不好」
- 輕巧投影機玩智慧 戶外行動劇院來追劇
- 裘德洛的愛鞋歡迎訂製 這家義大利名牌男女都愛
- 買咖啡代表地位？他稱：星巴克是享受高貴氛圍
- 日職》廖任磊練習賽初登板 1局無失分
- 日本週五提前下班刺激消費 南韓也想效法跟進
- Jolin掛保證 唐國師為同志解惑
- 文史團體 盼全區融入新站設計
- 大屯火山若爆發 台北市有災防準備
- 投資人信心指數 慘過金融海嘯
- 百位高中職生 體驗日、西語文化
- 林聰文書法藝術 揮毫政治、音樂感受
- 減產6~7成 咖啡農惜豆不願賣
- 全教產批年改草率 數百頁草案要教師1天半看完
- 228連假過完 全台最大的小麥田就沒了！
- 中原大學圖書館「一千零一頁」書展 推廣悦讀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：莊圓大師涉害死女信徒 想以300萬元和解
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分