失智婦迷途5公里 熱心警助返家

2017-02-23 17:26

〔記者邱俊福／台北報導〕一名八旬黃姓婦人昨天下午獨自自中山區住家出發前往附近榮星花園散步，卻因失智症，迷失方向，獨自走了5公里來到大安區四維路一帶，體力不支倒地，北市警大安分局瑞安街派出所員警蔡旻宏獲報，帶黃婦返回派出所照料，並查詢身分後載其平安返家。

警方說，蔡員當日擔任備勤，接獲報案，立即趕赴現場，由於老婦無法清楚表達其姓名與住家地址顯有失智情形，僅告知蔡員要到榮星花園散步，不知為何會走到這裡，身上僅帶一串家中鑰匙，而無攜帶其他可識別的證件，無法得知身分。

蔡員遂先行將老婦帶返所歇息並提供熱茶供飲用，再以警用行動電腦的人臉辨識系統查出老婦的年籍及住址等資料，得知老婦住處，因無法與老婦家人取得聯繫，蔡員即駕駛警車按址將老婦載回住家，老婦兒子見警方護送母親平安歸來，甚表感激。