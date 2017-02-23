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酒駕自撞裝啞巴 驗血後穿幫

2017-02-23  15:12

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉林姓男子酒後駕車，行經縣道159甲線番路段自撞路燈，警、消獲報馳援，林某擔心酒駕被抓，竟裝起啞吧，反讓警方生疑，他到醫院驗血後，酒測值換算高達1.3毫克，最終難逃被法辦的命運。

警方表示，48歲林某昨晚7時許與友人在嘉義市酒酣耳熱後，獨自駕駛紅色自小客車行經縣道159甲線返家途中，在12.4公里處番路段疑因精神恍惚自撞路燈電桿，猛烈撞擊造成車頭全毀，車身A柱凹折受損，車體零件碎落滿地。

警、消人員到場後明顯聞到駕駛人林某身上散發的酒氣，詢問其傷勢，林某只是眨一眨眼不願說話，雙脣緊閉，狀似啞巴，消防人員隨後將他送往聖馬爾定醫院送醫。

林某因自撞車禍，造成胸部挫傷、臉部瘀青，無生命危險，警方對其抽血，確認林某血液中酒精濃度273mg/dl，換算酒測值為1.3毫克，高於標準值0.15毫克，將他依違反公共危險罪函送嘉義地檢署法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 林某酒駕自撞路燈電桿，造成車頭全毀，車身A柱凹折受損。（記者曾迺強翻攝）

    林某酒駕自撞路燈電桿，造成車頭全毀，車身A柱凹折受損。（記者曾迺強翻攝）

  • 林某酒駕自撞路燈電桿，造成車體受損，零件碎落滿地。（記者曾迺強翻攝）

    林某酒駕自撞路燈電桿，造成車體受損，零件碎落滿地。（記者曾迺強翻攝）

  • 消防人員把駕駛人林某抬上擔架送醫。（記者曾迺強翻攝）

    消防人員把駕駛人林某抬上擔架送醫。（記者曾迺強翻攝）

  • 林某酒駕自撞路燈電桿，造成車體受損，零件碎落滿地。（記者曾迺強翻攝）

    林某酒駕自撞路燈電桿，造成車體受損，零件碎落滿地。（記者曾迺強翻攝）

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