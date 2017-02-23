找伴遊買點數？男含淚：下次再也不敢了！

2017-02-23 14:17

〔記者許國楨／台中報導〕從事服務業的李姓年輕人上網找伴遊接到妙齡女子以通訊軟體line要求加入好友，李男原以為是飛來艷福立刻按對方指示到約定地點等候未果，卻接到對方不斷打電話以話術騙他購買3000元點數才可見面的要求，所幸超商店員機警報案及時阻詐，李男當場眼眶含淚:「下次再也不敢了！」

警方指出，一名妙齡女子上週六突然要求加入23歲李男line的好友，由於李男正好奇想上網找伴遊排遣時間，雙方一拍即合在線上聊天相談甚歡，對方進一步向李男表示有從事伴遊詢問李男意願，由於所謂的「男追女隔座山，女追男隔層紗」，李男以為是「天上掉下來的禮物」立即應允。

李男隨即聽對方的指示到約定地點等候，對方此時得知李男已上鉤誆稱，唯恐是警察釣魚或黑道護送保證金等理由，要求李男須先到超商購買遊戲點數，李男不疑有他立即到超商以現金買了3000元的點數，再把點數的密碼及序號拍起來傳給對方如何見面。

所幸超商店員直覺有異機警報案，台中市第二分局永興派出所警員董宜承、楊雅智趕往時，只見李男已經六神無主著急的眼淚直在眼眶裡打轉，還不時的用手摀住臉想掩飾不安，他語帶哽咽以顫抖的聲音表示，在約定地點沒有看到伴遊妹後，就一直接到對方不斷催促他買點數的電話，讓他非常害怕。

董員還沒等到李男把話說完，即以俐落流暢的口吻說出一整套的詐騙過程，果不其然正是李男遇到的情況，趕緊將李男帶往超商退掉遊戲點數及時阻詐，李男表示，經過這次教訓會謹慎使用網路交友功能，不再讓自己成為詐團的目標。