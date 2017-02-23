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基隆中正高架橋被塗鴉 民眾傻眼

基隆中正高架橋遭塗鴉「耶穌愛你」，民眾傻眼。（記者林欣漢攝）

2017-02-23  14:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天上午有民眾直擊基隆中正高架橋遭人以白漆塗上「耶穌愛你」，並將畫面放上臉書社團，塗鴉客行徑立即引發網友撻伐，基隆市政府表示，下午會派員重新油漆；警方也表示正循線追查，將依違反社會秩序維護法究辦。

陳姓網友今天在臉書社團「基隆人」發文，直擊有民眾在中正高架橋牆面上塗漆「耶穌愛你」，網友紛紛回應「傳教我看沒效果，撒播負面觀感倒是挺顯著的」、「明天我來去寫我愛媽祖」、「字好醜、丟臉」。

市府工務處正在進行中正高架橋護欄及隔音牆清洗油漆等工程，預計本月底完工，還沒完工卻遭人隨意塗鴨，路過的呂姓民眾批評，信仰是個人自由，在公共場合塗鴉妨礙觀瞻且很沒公德心。

市府下午派員到場重新油漆，警方表示，正在調閱附近監視器畫面追查塗鴉客到案說明，依社維法究辦。

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  • 基隆中正高架橋遭塗鴉「耶穌愛你」。（記者林欣漢攝）

    基隆中正高架橋遭塗鴉「耶穌愛你」。（記者林欣漢攝）

  • 市府派員重新油漆。（記者林欣漢攝）

    市府派員重新油漆。（記者林欣漢攝）

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