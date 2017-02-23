齊柏林父親飼養保育類烏龜 逾追訴期不起訴
2017-02-23 14:01
〔記者錢利忠／台北報導〕因拍攝「看見台灣」被捧為環保鬥士的紀錄片導演齊柏林，遭民眾檢舉飼養13隻保育類烏龜，吃上違反野生動物保育法官司；台北地檢署查出，13隻烏龜是齊柏林父親於10多年前撿回家飼養，已逾告訴期限，今天將齊柏林父親不起訴。
齊柏林去年7月在個人臉書張貼家中飼養柴棺龜的照片，遭眼尖的網友發現是保育類動物，蒐證後向警方檢舉，警方函文台北市立動物園鑑定，確認照片中的烏龜是二級保育類動物柴棺龜，查訪齊柏林住處後，在他家中水池查獲食蛇龜11隻、柴棺龜2隻，共13隻二級保育類動物。
齊柏林當時曾指出，家中的烏龜是父親先前爬山時，撿回家飼養，不知道是保育類動物；高齡87歲的齊柏林父親則指稱，10多年前他到仙跡岩爬山時，發現有4隻小烏龜，當時想妥善照顧這些小烏龜，才將烏龜撿回家飼養，後來交配繁殖後共有13隻，為取信檢察官，他還出示多張烏龜成長時期所拍的照片為證。
檢方勘查相關照片後，採信齊父的說詞，考量此案已逾追訴時效，所以將齊父不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 學測滿級分訣竅大公開 「不熬夜、不懂問到懂！」
- 王聖文基層做起 任公職25年
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 六月猛攻下身弱 男星作夢遭霸凌
- 網球》盧一哥男單16強止步 謝淑薇布達佩斯女雙晉8
- 如何與綠營爭本土票？ 2018選戰黃國昌打算...
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 南市公共空間蔣銅像 2月就拆除3座
- 故宮院長雙語導覽 小學生按讚
- NBA》表弟鵜鶘新球衣亮相 要與一眉哥肆虐聯盟
- 張國煒被質疑20億不夠組機隊 聶國維這麼說...
- 02/23 各報重點新聞一覽
- 翡翠水庫利用率低 綠委籲台水、北水處合併
- 統計前兩年228連假事故原因 高公局：多人為疏失
- 新北涉弊3大開發案 新店央北重劃案 開發價值逾百億
- 芳苑沿海「反共長城」 慘變垃圾坑
- 一朗17年首進防護室 「禍首」嚇壞
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- 本土劇出包又一發！拿胸腹斷層圖喊「顱內出血」
- 捲弊案被搜索》新北市地政副局長跳樓 遺書：我沒拿錢
- 川普政府政策 IMF副主席力挺
- 都「4」小巨人 高國豪要成就神盾傳奇
- 日星名模老婆棄女搞失蹤 8年婚姻恐玩完
- 市港合一協會 推動桃園「港都」
- 推都更三法 內政部動起來
- 林全：228受害者及家屬 應給予適當彌補
- 彭文正怒槓兆豐金董座 自爆當時激烈戰況
- 台客名嘴搶發聲明 重點擔心「過勞死」
- 巴西米納斯州83人死於黃熱病
- 首位判刑港特首 曾蔭權入監20月
- 南市府辦公大樓 防火標示做得好認真
- 美擴大逮捕無證移民 1100萬人恐遭遣返
- 日職》大谷翔平結屎臉回宿舍 原因讓日本網友爆笑
- 守護林初埤木棉樹 臉書集氣
- 欽佩趙藤雄？ 柯P：陳景峻在挖苦他
- 沒手機、獄友是殺人魔 三星少主獄中生活曝光！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：齊柏林父親飼養保育類烏龜 逾追訴期不起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分