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齊柏林父親飼養保育類烏龜 逾追訴期不起訴

2017-02-23  14:01

〔記者錢利忠／台北報導〕因拍攝「看見台灣」被捧為環保鬥士的紀錄片導演齊柏林，遭民眾檢舉飼養13隻保育類烏龜，吃上違反野生動物保育法官司；台北地檢署查出，13隻烏龜是齊柏林父親於10多年前撿回家飼養，已逾告訴期限，今天將齊柏林父親不起訴。

齊柏林去年7月在個人臉書張貼家中飼養柴棺龜的照片，遭眼尖的網友發現是保育類動物，蒐證後向警方檢舉，警方函文台北市立動物園鑑定，確認照片中的烏龜是二級保育類動物柴棺龜，查訪齊柏林住處後，在他家中水池查獲食蛇龜11隻、柴棺龜2隻，共13隻二級保育類動物。

齊柏林當時曾指出，家中的烏龜是父親先前爬山時，撿回家飼養，不知道是保育類動物；高齡87歲的齊柏林父親則指稱，10多年前他到仙跡岩爬山時，發現有4隻小烏龜，當時想妥善照顧這些小烏龜，才將烏龜撿回家飼養，後來交配繁殖後共有13隻，為取信檢察官，他還出示多張烏龜成長時期所拍的照片為證。

檢方勘查相關照片後，採信齊父的說詞，考量此案已逾追訴時效，所以將齊父不起訴。

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  • 齊柏林家中的食蛇龜。（資料照，動保處提供）

    齊柏林家中的食蛇龜。（資料照，動保處提供）

  • 警方在齊柏林家中查獲的柴棺龜。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

    警方在齊柏林家中查獲的柴棺龜。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

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