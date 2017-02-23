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賞櫻團1家4口3死拒賠 富邦產發聲明駁斥

2017-02-23  14:02

〔記者廖千瑩／台北報導〕國道五號蝶戀花旅行社賞櫻團翻車意外，奪走33條人命，昨天傳出一家四口三死，保險公司拒賠，承保乘客險的富邦產今再發聲明反駁，強調並非拒賠，而是依法令規定無法賠付。

富邦產說，遊覽車乘客險是一種責任保險，遊覽車業者依規定向保險公司投保責任險並支付保費，若遊覽車發生意外導致乘客死傷，而遭受受侵權人之請求賠償時所需承擔的責任。因此，重點在於誰受侵權，誰就可以求償。

以本案而言，李先生對父母身故依法具有請求權，對妹妹身故部份則無，因此，哥哥並無向遊覽車業者請求賠償的權利。既然遊覽車業者無賠償哥哥的責任，保險公司就無法依據保單賠付。

富邦產險對於本次不幸事故深表遺憾，李男父母賠償金部分，富邦產險已於昨天簽結，今天即可撥入李先生帳戶，此案李先生無法請求妹妹的責任險賠付，是依法令規定無法賠付，而非業者拒賠。

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  • 國道五號蝶戀花旅行社賞櫻團翻車意外，出事的遊覽車面目全非。（資料照，記者吳政峰攝）

    國道五號蝶戀花旅行社賞櫻團翻車意外，出事的遊覽車面目全非。（資料照，記者吳政峰攝）

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