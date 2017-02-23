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打牌太吵被檢舉 警登門意外搗破毒窟

2017-02-23  13:38

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重警分局中興橋派出所日前民眾檢舉，指稱轄區中正南路1處出租套房不僅出入複雜，經常到了三更半夜還傳出吵鬧聲，讓住戶不堪其擾，警員昨日晚間又接獲檢舉，登門查訪規勸，孰料進門後發現5名男子正在打麻將，一旁的桌上竟擺滿各式毒品、分裝袋、電子磅秤以及帳冊，當場將4人上銬逮捕。

警方調查，該套房為26歲粟男所承租，他不僅將住處借給其他毒蟲友人作為交易地點，三不五時還邀請朋友到家裡打牌、開毒趴，沒想到因為聲音太大擾鄰遭檢舉，讓警方意外搗破毒窟。

警方表示，日前接獲民眾檢舉後，警員呂政泓、陳新國前往查訪勸導，卻發現前來應門的粟男神色有異，便要求入內查看，赫見桌上擺滿毒品，警方陸續搜出安非他命18包、搖頭丸9包、神仙水9瓶、吸食器、電子磅秤、帳冊等，當場將在場的粟男、36歲蔡男、39歲楊男、45歲周男、53歲應男等5人帶回偵辦。

偵訊時粟男承認持有毒品，供稱毒品是自己要食用，否認販毒，警訊後全依毒品罪嫌移送法辦。

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  • 住戶打牌聲音太大遭檢舉，警方登門查緝意外查獲毒品。（記者曾健銘翻攝）

    住戶打牌聲音太大遭檢舉，警方登門查緝意外查獲毒品。（記者曾健銘翻攝）

  • 住戶打牌聲音太大遭檢舉，警方登門查緝意外查獲毒品（記者曾健銘翻攝）

    住戶打牌聲音太大遭檢舉，警方登門查緝意外查獲毒品（記者曾健銘翻攝）

  • 警方在屋內搜出安非他命、搖頭丸、神仙水等毒品。（記者曾健銘翻攝）

    警方在屋內搜出安非他命、搖頭丸、神仙水等毒品。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣安非他命、搖頭丸、神仙水等毒品。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣安非他命、搖頭丸、神仙水等毒品。（記者曾健銘翻攝）

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