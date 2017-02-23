老翁柱枴杖掃墓 險被火舌吞噬
2017-02-23 13:38
〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣76歲陳姓老翁日前手持拐杖到墓園焚香祭拜先人，卻遇上雜草火警，行動不便的陳某如深陷泥沼、寸步難行，警方獲報偕同消防隊前往救援，讓老翁免被火舌吞噬，嘉義縣警局長林清求今天表揚有功員警，期勉警方能做民眾的「好厝邊」。
警方表示，陳某依照先人習俗，在大年初一（元月28日）攜帶香、燭、除草工具等物品前往縣道159甲線番路鄉土地公崎段旁的墓園清除雜草、淤泥，正當他中午12點半清完雜草要步行至墓園焚香祭拜時，卻發現墓園上方20公尺處因他人燃燒金紙不慎，引發雜草火警，由於荒蕪的墓園小徑被枯枝雜草荊棘覆蓋，火舌迅速延燒，陳某寸步難行，險象環生。
番路消防分隊與番路分駐所警、消人員接獲民眾報案，立即趕赴馳援，番路所副所長蔡易廷、警員劉洧朋、李佑如到場，立即攙扶陳某沿小徑走到200公尺外的安全處所，沿途還不斷安撫他，讓老翁直喊感謝。
縣警局長林清求今天表揚蔡易廷、劉洧朋、李佑如等7件14名「為民服務優良員警」，並期勉員警不要放棄任何一項為民服務的機會，讓民眾感受警察服務熱心。
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