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齊柏林被爆「違法」養保育龜 結果大翻轉！ 草屯農會爭不休 總幹事及18當選人揚言請辭明志 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
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齊柏林被爆「違法」養保育龜 結果大翻轉！

2017-02-23  13:47

〔即時新聞／綜合報導〕曾拍攝倡導環境議題的紀錄片導演齊柏林，被民眾檢舉違法飼養保育類動物，警方查獲齊家共有食蛇龜11隻、2隻柴棺龜；檢察官調查後，發現這些烏龜是在數10年撿回家養的，目前已過告訴期，因此不起訴。

齊柏林去年7月間，在個人臉書張貼飼養的柴棺龜相片，網友發現是保育類動物，逕自蒐證後，向保安警察第七總隊刑事警察大隊檢舉；警方函文北市立動物園鑑定，確認為二級保育類柴棺龜。

根據《蘋果日報》報導，齊柏林的父親表示，當時不知道這些是保育類動物，在10年前爬山時，看到3、4隻小烏龜，把他們帶回家養，從老家到新家都幫他們蓋了舒適環境，最後來交配繁殖，變成13隻；為了應證說法，齊父也拿出不同時期的照片，他表示，烏龜被帶走，很難過，盼能合法申請這些烏龜。

檢方調查後，也採信齊老先生說法，認為行為雖違法，但是10多年前發生的，已過時效，因此給予不起訴處分。

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  • 曾拍攝倡導環境議題的紀錄片導演齊柏林，被民眾檢舉違法飼養保育類動物。（資料照，記者陳奕全攝）

    曾拍攝倡導環境議題的紀錄片導演齊柏林，被民眾檢舉違法飼養保育類動物。（資料照，記者陳奕全攝）

  • 警方在齊柏林住家查獲的食蛇龜。（記者劉慶侯翻攝）

    警方在齊柏林住家查獲的食蛇龜。（記者劉慶侯翻攝）

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