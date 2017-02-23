婦人挨詐200萬 不知上當還成車手被逮

2017-02-23 13:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕住在高雄市楠梓區的76歲盧姓婦人，被詐騙集團盯上，先被騙走30萬元後，一名自稱是慈濟人的67歲羅姓婦人充當「車手」登門取款，羅婦見到警察嚇到手在抖、講話也在抖，還不知她也落入詐騙圈套，遠從桃園南下幫行動不便的盧婦取款匯款，成代罪羔羊！

警方調查，2月14日盧姓婦人遭詐騙集團以「假檢警監管帳戶」為由騙走30萬元，向警方報案後，隔天（16日）詐騙集團食髓知味，再次來電欲再騙30萬元，警方將計就計請盧婦假意配合，經過5天的周旋，20日上午一名羅姓婦人現身盧婦家中欲取款，警方隨即予以逮捕，並追查幕後集團。

家住桃園龜山的羅婦被捕當下，還不知自己在幫詐騙集團收錢，她在2月15至17日這段期間，也遭詐騙集團以「假檢警監管帳戶」騙走了200多萬，事後仍堅信，騙她的人是真的檢察官。

集團成員指示她南下，幫一名行動不便的盧婦匯款，她原本以為自己在幫助人做好事，沒想到全是詐騙圈套，成了代罪羔羊，被依詐騙罪嫌送辦。