偷玩具給孫子玩﹖ 警：瞎扯

2017-02-23 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕46歲的吳姓女子到文具店購買電池結帳，離開店外時卻順手偷走騎樓貨架上的電動飛機及玩具工程車逃離，警方過濾監視器鎖定吳女涉嫌循線通知到案，她辯稱因覺得玩具很可愛想帶回去給孫子玩，但警方查出未婚的吳女根本沒有孫子，根本是在瞎扯，訊後依竊盜罪嫌送辦。

台中市第五分局水湳所巡佐李承軒、警員陳彥縉本週一下午接獲中清路上一家文具行報案，指店內一盒價值320元的電動飛機及兩台共值180元的玩具工程車遭竊，由於之前就曾發生類似情況，店家不想再姑息才決定報警希揪出竊賊。

員警趕至現場勘察調閱監視器畫面，果然自店家裝設的監視錄影畫面過濾到竊嫌身影，查出竊賊先購買2排電池探路，離開店外時再順手偷走騎樓貨架上的電動飛機及玩具工程車後徒步逃離。

只是竊賊並未使用交通工具一度增加查緝難度，但警方不氣餒從竊嫌步行逃離路徑研判應有地緣關係，進一步鎖定住在文具店附近的46歲吳女涉嫌通知到案，她雖坦認行竊並交出贓物，卻辯稱因覺得玩具很可愛，才想帶回去給孫子玩。

但警方查出未婚的吳女根本沒有孫子，明顯是卸責之詞，訊後仍將全案依竊盜罪嫌送辦。