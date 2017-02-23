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五星級飯店若有毒趴風聲 警將針對性臨檢

2017-02-23  13:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局安科表示，對於曾發生「毒品」或有「治安之虞」紀錄的營業場所，市警局和轄區分局每月都會規劃至少九次臨檢，進行取締和查察。若業者自行改善或收歛，警方則會降低「針對性臨檢勤務作為」。

保安科今日表示，台北市警察局每月都會針對北市轄內治安重點區域，規劃四次大型臨檢勤務，同時並調動北市刑大、特勤中隊、地區性不複雜的分局，共同支援重點分局，以便施作突襲性臨檢勤務。

此外，市警局也飭令各轄區分局，每月至少得五次，針對轄內有治安之虞、曾發生治安事故、特種營業場所，作針對性的常態臨檢，以遏阻不法事故再次發生。

至於在掃蕩、取締毒品部分，市警局亦則責由北市刑警大隊作蒐證，以不定期方式進行查緝和搜索，其中也包括刑事警察的搜索票臨檢勤務作為。

台北市警局表示，在北市W飯店郭姓女模猝死案後，警方即針對W五星級飯店進行多次壓迫性大型臨檢動作，在獲得對方自律和改進的訊息後，警方才降低針對性取締作為，並非不再會適時再進行臨檢，更非「化外之地」。

台北市警局表示，針對W飯店日後是否會再提供房客辦毒趴等情事，已責由轄管信義分局作常態性調查和蒐證，若再有毒趴風聲傳出，飯店業者卻不主動告知警方，市警局將再次針對飯店作嚇阻式大型臨檢。

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