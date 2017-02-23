墾丁外海出現浮屍 恆春海巡隊釐清中
2017-02-23 13:06
貓鼻頭外海出現浮屍。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春貓鼻頭外海2.5海浬處，上午11時許出現一句男性浮屍，恆春海巡隊據報前往打撈，即將抵達後壁湖碼頭，疑似日前東港翻船失蹤船員，正釐清身分中。
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