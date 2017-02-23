中國漁船入侵富貴角違規捕撈 海巡隊員強勢登船逮人

2017-02-23 13:14

〔記者曾健銘／新北報導〕淡水海巡隊昨日上午執行「護永專案」勤務，在富貴角外海約22.9浬處發現中國籍漁船「閩龍漁60295號」不僅越界還違規使用拖網捕撈漁獲，且一見巡防艇驅前即加速逃逸，海巡艦艇追上後強勢登船，逮捕陳姓船老大與7名船員，並查獲逾200公斤漁獲，海巡人員依法將8人帶回偵訊，並將工具沒收、漁獲全數海拋，展現護漁決心。

海巡隊調查，該艘「閩龍漁60295號」是本月17日上午從福建省出港，心存僥倖，一路航行至富貴角附近海域違規捕撈漁獲，恰巧被執勤的巡防艇發現；淡水海巡隊表示，目前正值冬末春初，適逢鋒面來襲、海象轉差之際，為維護海域秩序、保護漁民權益、避免陸船趁隙入侵非法捕魚，海巡隊特別規劃區域聯防威力掃蕩勤務，未來將持續提高巡邏密度，維護漁民權益。