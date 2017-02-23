平鎮農會選舉傳賄 參選會員代表1票6千仍落選

2017-02-23 13:13

〔記者余瑞仁／桃園報導〕基層農會週日進行會員代表選舉，桃園市平鎮區農會65歲的宋姓會員代表參選人，涉嫌以每票6000元價碼買票，但未當選，桃園地檢署指揮調查局偵辦，查出他涉嫌向宋姓、邱姓等4名會員買票，將收受賄款4人帶回偵訊時均認罪、繳回買票錢，檢方並傳喚宋姓參選人到案，訊後將他以8萬元交保候傳，其餘人1萬元交保。

桃園地檢署指出，案前顯示收受賄款的農會會員應不只4人，仍擴大清查及偵辦中。