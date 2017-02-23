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老翁慘遭夾門拖行致死 公車司機判緩刑

2017-02-23  12:25

〔記者張文川／台北報導〕台北客運40歲林姓公車司機，去年2月29日下午2點多，停靠在台北市長安東路的中興中學站時，沒發現80歲程姓獨居老翁還沒完全下車，就直接關門起步，老翁被車門夾住、拖行後倒地，頭部撞擊地面，送醫急救6天後不治；台北地院考量已和解，林姓司機賠償替處理後事的程翁老闆16萬元，因此今依業務過失致死罪，判林7月有期徒刑，緩刑2年，條件是須義務勞務90小時。可上訴。

判決指出，林姓司機當時正駕駛公車，從北市長安東路往西行駛，在中興中學靠站後，程姓老翁從後門緩步下車，司機沒注意到程翁還沒完全下車，就貿然關上車門，程翁的大半個身體已在車外，卻被車門夾住而拖行倒地，頭部碰撞路面，頭部重創，急救後仍於3月6日中樞神經休克死亡。

北院認定林男符合自首條件，而事隔2個多月仍沒有家屬出面指認翁遺體，最後由程翁工作的唸佛團金姓老闆代為出面處理後事；林男與金男達成和解，賠償金男16萬元喪葬費，法官審酌沒前科的林男犯後態度良好，給予緩刑。

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