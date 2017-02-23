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長期家暴婦女殺夫又自戕 檢察官求輕判

2017-02-23  12:25

［記者楊政郡／台中報導］台中市大甲區長期遭受家暴的邱婦，去年11月陳姓丈夫被燒傷嚴重，還是不離不棄帶回照顧，沒想到陳男身體不舒服脾氣更差，還是三字經、五字經對待，同月25日又是怎麼侍奉陳男都不滿意，邱婦持菜刀猛砍陳男頭、頸，隨後自己割腕又以絲巾勒頸自戕，但邱婦曾中風手部無力而未遂，事後電告女兒「我把你爸爸殺了」，然後報案自首，檢察官依殺人罪起訴，認為她情堪憫恕，請求法官從輕量刑。

起訴書指出，59歲邱婦與陳男原租屋處，前年間遭火災焚毀，邱婦與女兒另行租屋，陳男則外出流浪，平日居住在大甲區帆順路與中山路路口候車亭，但在該處隨地大小便，產生惡臭及髒亂，引起附近黃男不滿（黃男另案被起訴），105年11月16日下午見陳男又在候車亭睡覺，竟灑金紙點燃，又延燒至陳某的物品、衣物，火勢延燒竟燒到睡覺中的陳男，導至四肢、多處2至3度灼傷，被送往台中榮總醫院治療。

治療期間邱婦與女兒輪流來照顧，但考量日後龐大醫藥費及日後截肢，同月24日陳同意簽署預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書而出院，邱婦把陳男帶回出租雅房照顧。可是陳男不但沒有體諒邱婦本身是中風患者，一樣要求邱婦要買米酒給他喝，還不時以三字經、五字經對待，幫他擦拭身體清潔，還邊出口辱罵，還做勢要毆打邱婦。

邱婦心有不甘，拿把菜刀以刀背敲打陳某嘴巴，陳某毫不收斂，邱婦萌同死念頭，把絲巾套在陳男頸部，嗆聲「把你勒死，我也要死」，但被陳搶走。

邱婦又外出買便當，回來後又沐浴，對陳說「若要跟你配，我要當飽鬼，不要當餓鬼」，陳某還是怒罵，邱婦說「你的嘴要這麼賤嗎！」，持菜刀這次以刀刃砍殺陳某頭、頸部，任其流血，然後自割左手腕，又以絲巾勒自己脖子自戕，但手部無力而未遂，當天下午4時許陳某無呼吸，邱婦才打電話自首。

檢察官認為，被告長期遭家庭暴力，隱忍已久，犯後態度良好，深有悔意，建議法官從輕量刑。

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  • 邱女用菜刀砍死丈夫。（資料照）

    邱女用菜刀砍死丈夫。（資料照）

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