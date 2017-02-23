令人頭痛的掀機車座墊竊賊落網

2017-02-23 12:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不要再把貴重財物放車上了！年近40歲的楊姓男子不務正業，每天在新竹地區遊蕩，物色公園附近的機車，徒手板開機座墊，搜刮車內財物，初估至少得手10餘萬，令機車族恨得牙癢癢的；新竹縣竹北警方經連日埋伏，昨天深夜將楊男拘捕到案。

竹縣警局竹北分局初步了解，有詐欺竊盜前科的楊姓男子，整天遊手好閒，自101年起陸續在新竹地區，物色公園或運動場停靠在路邊的機車，利用民眾常將貴重物品放座墊內的習慣，用徒手硬扳開機車座墊，竊取車內財物。

竹北偵查隊成立專案小組，擴大調閱路口監視器，並發現楊嫌扳開座墊時，曾受傷而留下血跡；經比對得知竊嫌身分，連日來查訪跟監，22日深夜23點許，趁楊嫌肚子餓外出買東西時，埋伏在他的車旁，將楊嫌拘捕到案。

警方表示，行竊範圍含蓋新竹市、竹縣竹北、竹東等地，先後得手20餘次，竊得的財物全部銷贓或是盜刷得手的金融卡，總財產損失金額估計10餘萬元。全案依竊盜罪嫌移送法辦，並將持續擴大清查。