詐騙逾千萬元 高警破「孫巴」集團逮33人

女大生網購電腦被騙整年生活費，高市刑大出手破詐騙集團，逮獲33嫌。（記者黃良傑翻攝）

2017-02-23 12:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕女大生網購3萬元筆電，不久接到自稱賣家詐騙電話，誆稱誤按分期付款需解除，把她一年生活費30萬元全騙走，高市刑大過濾165反詐平台大數據，發現多達40多件詐騙案全是「孫巴」詐騙集團所為，金額高達1150萬元，警方逮獲孫姓、巴姓車手頭等33人，今天宣布破案。

刑大偵七隊去年查獲2名女大生車手，經查出是「孫巴」詐騙集團成員，警方再以大數據方式，比對165反詐平台報案資料，發現多達40件詐騙案都是「孫巴」集團所為，警方找上被害人陳姓女大生，她哭訴網購電腦後接到自稱賣家電話，誆稱她誤按分期付款選項，必須依其指示解除才能寄出貨品，女大生不疑有他，結果受騙，把一整年生活費30萬元給匯出去。

警方成立專案發現「孫巴」車手集團都在高雄提領詐款，鎖定住鳳山的孫姓（23歲）、巴姓（23歲）車手頭、8名車手、2名收簿手，以及21名人頭帳戶，並發現「孫巴」集團車手受過相當訓練，掌握警方都會以車（牌）追人，索性騎腳踏車到超商、行庫ATM提領贓款，還不時變裝躲避查緝。

刑大表示為偵破「孫巴」詐騙集團，此案追查了8個月，終於將集團33名成員一網成擒，警方表示，孫嫌原本是酒店經紀，常到檳榔攤聊天結識臨工巴嫌，2嫌合作當起車手頭，落網時否認當車手頭，辯稱只是販賣個人帳戶，後以每天1、2千元代價，兼差打工當車手，孫、巴2人遭裁定收押。

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