缺錢動歪腦筋 工人下班後監守自盜

2017-02-23 11:53

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市40歲郭姓工人，因長期入不敷出，缺錢花用下動起歪腦筋，趁著所有同事下班後偷偷摸摸地闖入工地辦公室，搜刮3C產品、零錢等財物，警方事後根據監視器畫面追查，日前逮捕郭男，得知辦公室遭竊竟是自己人所為，讓工頭氣得大罵：「真是養老鼠咬布袋！」

警方調查，郭男有毒品、竊盜等多項前科，目前正在新北市新莊區中央路1處工地擔任臨時工人，因生活開銷大，時常入不敷出才鋌而走險，據了解，郭男趁著所有人下班後拿著備份鑰匙進入工地，破壞辦公室門鎖入內大肆搜刮手機、筆電、零錢等財物。

警方日前接獲報案，根據監視器畫面沿路追查，日前下午循線至工地搜索，當場逮捕正在睡午覺的郭男，在其隨身包包中查獲手機、筆電等贓物，罪證確鑿，郭男也坦承犯案，警訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。