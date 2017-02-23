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去年颱風侵襲監視器受損嚴重 警分局自行維修

2017-02-23  11:47

〔記者方志賢／高雄報導〕高市去年連續颱風肆虐，三民第一分局所轄路口監視器遭嚴重損壞，監視器妥善率下滑至4成，影響到治安維護，當時因維修廠商人力無法應付，該分局動員警力籌組維修小組自行維修，經過搶修後，監視器妥善率已恢復到7成。

高雄市三民一警分局轄區路口監視器共有1250支，去年相繼遭遇莫蘭蒂及玫姬颱風侵襲，路口監視器嚴重損壞，監視器妥善率僅剩4成，路口監視器受損，影響社區防衛機制、警方偵辦案件、交通違規取締等勤務作為。

風災造成監視器損壞嚴重，但因維修廠商的工班人力無法應付，高市警察局長陳家欽號召各分局全面動員，自行自主維修，三民一警分局也調配各派出所共10多名警力，經過受訓後，成立維修小組，並於最短時間內恢復監視器妥善率。

三民第一分局推動自主維修，也獲得轄內企業支持，其中南和興產股份有限公司贊助監視器維修經費30萬元。新任三民一警分局長戴台捷親至南和興致謝，並頒贈感謝狀予總經理雷吉.麥當勞。

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  • 三民一警分局長戴台捷（右）頒贈感謝狀予南和興產總經理雷吉.麥當勞。（三民一警分局提供）

    三民一警分局長戴台捷（右）頒贈感謝狀予南和興產總經理雷吉.麥當勞。（三民一警分局提供）

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