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中橫車禍 騎士飛落6米山谷

男騎士疑似與休旅車發生擦撞，飛落6米深山谷，目前意識模糊，已送醫急救。（記者王峻祺翻攝）

2017-02-23  11:44

［記者王峻祺／花蓮報導］台8線中橫公路181.1K白沙橋路段，今天上午10時50分，一輛休旅車疑似與機車發生擦撞，造成男騎士飛落6米深山谷，經消防員救護後，傷患已送往慈濟醫院急救、意識模糊，警方將釐清車禍發生原因。

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