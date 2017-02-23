地政副局長輕生 朱立倫：盼盡快釐清真相

2017-02-23 11:42

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市地政局副局長王聖文於21日在住處輕生，墜樓身亡，新北市長朱立倫今早出席新北市國高中校長會議時，面對媒體詢問不願多談，僅簡短回應「希望檢、調、廉政署能趕緊釐清真相」。

對於王聖文在遭檢調搜索住家不久後輕生，並留有遺書提及建設公司開發弊案，朱立倫表示，發生這樣的事，我們都感到傷心、不捨，希望能盡快釐清真相。