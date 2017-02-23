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偷60歲老人腳踏車代步 橘色腳踏車太醒目被逮

2017-02-23  11:37

〔記者林嘉東／基隆報導〕26歲林姓男子沒車代步，跑到老人之家偷60多歲老人橘黑腳踏車，卻因橘色太醒目，騎在路上被警方盯上而落網；警訊後將他依竊盜罪嫌法辦。

基隆市警局四分局安定派出所副所長魏文章、警員譚如軍、李健鳴昨晚11時許，巡邏至基隆市安樂區基金一路時，發現一名男子騎著一台橘黑色捷安特腳踏車。

魏員想起3天前受理仁愛之家60多歲老人報案遭竊的腳踏車同色，加上又是捷安特，立即上前攔查。

警方說，騎車的26歲林姓男子見警方上前盤查，坦承他因為沒車代步，才跑到仁愛之家偷沒上鎖的腳踏車與一件羽絨背心。

林說，他以為偷腳踏車不會引起太大注意，想不到還是被逮。

警方另在林身上搜出 1個安非他命玻璃球，林坦承有吸食安毒；警方訊後將林依竊盜罪嫌逮捕。

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  • 26歲林姓男子偷60多歲老人橘黑捷安特腳踏車代步，被監視器拍下，無從抵賴。（記者林嘉東翻攝）

    26歲林姓男子偷60多歲老人橘黑捷安特腳踏車代步，被監視器拍下，無從抵賴。（記者林嘉東翻攝）

  • 26歲林姓男子偷60多歲老人橘黑捷安特腳踏車代步，被監視器拍下，無從抵賴。（記者林嘉東翻攝）

    26歲林姓男子偷60多歲老人橘黑捷安特腳踏車代步，被監視器拍下，無從抵賴。（記者林嘉東翻攝）

  • 26歲林姓男子偷60多歲老人橘黑捷安特腳踏車代步，因橘黑色太醒目落網。（記者林嘉東翻攝）

    26歲林姓男子偷60多歲老人橘黑捷安特腳踏車代步，因橘黑色太醒目落網。（記者林嘉東翻攝）

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