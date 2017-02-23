像怕你沒看到！清泉崗毒包疑被丟棄2公里

中檢主任檢察官謝志明說明清泉崗基地毒品案進度。（記者楊政郡攝）

2017-02-23 11:40

〔記者楊政郡／台中報導〕針對清泉崗基地發現大批毒品案，台中地檢署上午召開記者會公布最新進度，至目前為止已發現51包（毛重約50公克），分布沿途約2公里長，包括軍營宿舍、跑道、籃球場、行政大樓、停機坪等，呈直線及S型路線丟棄，已查扣相關監視器證物、指紋，檢方下令全部官兵採尿，目前已完成超過一半，已發現20人出現毒品陽性反應，正進行複驗程序，軍中傳出嚴重毒品案，檢方根據現有證據進行了解中。

已發現51包安毒 20人初驗出現陽性反應

台中地檢署主任檢察官謝志明指出，21日台中憲兵隊報請中檢指揮偵辦此毒品案，22日由主任檢察官林柏宏率白惠淑、陳旻源、陳東泰等檢察官，進入清泉崗基地進行現場履勘，初步發現毒品分布比較像被丟棄、遺漏，棄毒沿途已進行封鎖，全面採指紋，調閱沿途的監視器。

從沿途丟棄的路線呈現小段直線及大S型，類似點狀丟棄，至目前為51包（毛重約50公克，初驗都是二級毒品安非他命），就是這種「好像怕你沒看到」的怪異狀態，丟棄的點都不隱密，比較像遺漏，昨也傳出是否有軍中升官陰謀論！有人故意陷害？

但專案小組研判，也可能是營區內毒品買賣糾紛，持有人被追殺、追打等，而沿途丟棄毒品，雙方都還來不及撿起來就被發現。

不論是升官陰謀論，還是毒品交易糾紛，都顯示安檢的大漏洞，及毒品侵入軍營的重大危機，檢方將深入追查。

檢方已下令不能局面採尿，而是全面採尿，但檢方及軍方不願透漏營區總人數，只說明已採超過半數，也已發現20人呈毒品陽性反應，目前進行複驗中。

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