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胸罩留下DNA 機車之狼重判

2017-02-23  11:25

〔記者項程鎮／台北報導〕有性侵前科的邱姓男子，在路旁看到女子阿蓉（化名）向員警問路，尾隨阿蓉並假意好心可以載她一程，騎車行經產業道路時，把有智能障礙的阿蓉推進草叢後指姦和猥褻，最高法院維持高等法院見解，判處邱男12年徒刑確定。

判決指出，邱男去年5月7日下午1點，看到阿蓉向騎車巡邏員警問路，表示想去水族館買東西，邱男等員警離去後，搭訕阿蓉並表示可以載她到水族館和一起吃飯。

邱男和阿蓉閒聊時發現對方談吐異常，可能有智能障礙，看她好欺負，把車騎到產業道路，強拉阿蓉進路旁草叢，手指插進阿蓉下體，還掀起阿蓉胸罩，吸舔胸部，阿蓉一直掙扎呼救，還遭邱男毆打。因邱男無法勃起加上阿蓉呼救，就丟下阿蓉離去。

事後刑事警察局驗出阿蓉胸罩有邱男DNA，阿蓉下體和臉部多處紅腫擦傷，高院認為邱男明知阿蓉弱智，還性侵猥褻她，惡性重大，判處12年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 邱男把有智能障礙的女子推進草叢後指姦和猥褻，最高法院維持高等法院見解，判處邱男12年徒刑確定。圖與本新聞無關。（資料照）

    邱男把有智能障礙的女子推進草叢後指姦和猥褻，最高法院維持高等法院見解，判處邱男12年徒刑確定。圖與本新聞無關。（資料照）

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