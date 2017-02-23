阻詐被賞白眼 台南新市警助女保住13萬

2017-02-23 11:25

〔記者劉婉君／台南報導〕一名女子網購遊遊樂區套票險遭詐，台南市善化警分局新市分駐所員警鄭宗義、朱婉容上前阻止，卻遭女子白眼，但兩警仍耐著性子，苦口婆心說明後，女子才恍然大誤，改向員警道謝及道歉。

警方調查，陳姓女子在網路購買「麗寶樂園」套票後，即接到詐騙集團自稱銀行客服來電，誆稱女子因作業疏失，誤設成12期套票，需前往ATM提款機前操作，解除自動扣款。

員警鄭宗義、朱婉容執行巡邏時，發現女子一邊操作ATM、一邊講手機，員警直覺怪異，主動趨前詢問女子是否需要幫忙，卻遭女子賞白眼，甚至氣沖沖的指責警方「很沒有禮貌！」，但兩名員警未因女子的態度而放棄，苦口婆心勸說，並委婉說明詐騙手法後，女子才終於恍然大悟，保住13萬9千多元，當場喜極而泣，頻頻向警方道歉及道謝。

警方呼籲，接獲不明電話切勿緊張，謹記防詐騙3要訣冷靜、查證、報警。

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