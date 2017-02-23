清泉崗染毒 中檢：查獲51包安毒 20人初驗呈陽性

清泉崗基地。（資料照）

2017-02-23 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕空軍清泉崗基地傳出涉毒，台中地方法院檢察署今日上午表示，目前在營區計查獲51包疑似安非他命毒包，初驗共20人呈陽性反應，中檢持續調查中。

綜合媒體報導，中檢指出，在營區陸續發現51包、平均0.1公克的毒包，初驗結果為安非他命類毒品。營內全數官兵進行尿液檢測，尚未全數完成初驗，目前有20人呈陽性反應，現送複驗中。

本報報導，20日於清泉崗基地發現27包毒品，檢驗後是二級安非他命與三級毒品愷他命（K他命），基地隨後對全體士官兵進行尿液檢測，迄昨傍晚，有10人呈陽性反應，複驗後排除吸毒。

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