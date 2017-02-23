恆春「好嬸」命案偵破 凶器竟是神轎樑棍
2017-02-23 11:20
董嫌被移送法辦，董妻（紅衣）在後方難過哭泣。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮74歲、人稱「好嬸」的江姓老婦，18日深夜被發現陳屍山中工寮的躺椅上，疑被80公分長的木棍毆打，頭部皮開肉綻死亡，警方早上宣布破案，主嫌為住附近的79歲董老先生，持著住家旁廟宇撿來的扛神轎用樑棍行凶，只因104年間兩人的土地鑑界糾紛。
這起在純樸恆春駭人聽聞的兇殺案，事發後引發大光地區民怨沸騰，揚言破案要聚眾打死犯嫌，由於事發地點偏僻沒有監視器，警方連日調閱沿線道路監視器，終於發現董姓犯嫌騎機車載著轎棍的清晰影像。
恆春警方調查，江婦兒子稱其母從早上9點多出門去農田工寮後均未返家，調閱監視器發現江婦出門影像，也在道路監視器拍到當天下午1時34分，董嫌載著轎棍影像，1時57分再拍到影像時，機車踏墊已沒有轎棍，讓警方認為他涉嫌重大。
屏東地檢署檢察官許英輝指揮下，恆春警方發現董嫌及江婦曾有土地鑑界糾紛，案發農地鄰地就是董嫌所有，兩地間插滿鑑界地樁，看得出兩人曾有的糾紛過程，警方20日持拘票前往董嫌家中，發現他家中還有多隻撿來的轎棍，但董嫌矢口否認犯行，卻無法交代1時34分至1時57分的行蹤，及原腳踏墊上轎棍得去向，訊後今早依殺人罪嫌移送。
恆春警方將相關跡證送刑事局檢驗後，昨天深夜將董嫌逮捕到案，由於董嫌年齡接近減刑的80歲，董嫌妻子不斷哭泣著向恆春警分局長曾學貴求情詢問，曾學貴也要董妻勸丈夫儘快認罪，檢察官及法院或許才會酌量情況減刑。
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