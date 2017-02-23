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W飯店毒趴案 小模父質疑女兒遭強迫餵毒致死

民進黨立委莊瑞雄（左起）、劉櫂豪、蔡易餘，23日陪同W飯店命案受害者家屬郭先生（右二）召開「毒趴連五日飯店沒責任？」記者會 ，指出企業應有社會責任，希望悲劇不再發生。（記者簡榮豐攝）

2017-02-23  11:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委劉櫂豪、莊瑞雄、蔡易餘，協同W飯店毒趴案死者郭姓小模父親召開記者會，痛責W飯店對案發期間可察覺的異狀未當下通報，更在事後破壞現場，未善盡企業責任，郭父更懷疑女兒最後是在清醒狀況下，被強迫餵毒致死。

「土豪哥」朱家龍等人日前於W飯店連開5天毒趴，導致郭姓小模猝死案，檢方昨依《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪，起訴朱家龍等6人，除對朱家龍具體求刑12年，並定調郭女下體紅腫非因性侵，而是「婦女病」所造成，卻因此引起外界更多疑慮。

郭父一早自台東北上至立法院，與民進黨立委們共同召開記者會，他表示事情已經發生，他無力挽回，但盼能藉由此案例，讓世人了解毒品的危害，悲劇不再重演，並痛批朱男等人「泯滅人性」，女兒死後託夢給母親，說她很冷、很痛苦且受委屈，且在夢裡被人扯過來又扯過去。

郭父哽咽表示，一群男人在飯店開毒趴能有何目的，且女兒遺體大腿兩側有瘀青，懷疑這群人有動手，即使判刑120年，也無法換回生命，雖然起訴書指一群人在房內吸毒40小時，但女兒死前一天能與友人以微信清醒通話，隔日早上卻被送醫，懷疑在這段期間被強迫餵毒。

劉櫂豪表示，起訴書說朱男與多人開毒趴，過程中許多男女進出，且房內有10多種毒品，一般人應能察覺氣味有異或人員進出異常，進而懷疑房內正在進行非法行為，W飯店卻未盡企業責任，提高警覺而報警處理，事後更未等檢警到場就破壞現場，也導致許多證據不見。

莊瑞雄表示，飯店、酒店、KTV等特定場所，若大家往後都循W飯店模式處理類似案件，豈不天下大亂，若如此土豪哥包下飯店更久，豈不讓飯店成為司法管轄不及之處，行政院及立法院應儘速修法，賦予企業主對毒品有提高警覺並通報的義務，儘速補破網。

蔡易餘指出，近年政府宣示反毒，若要打贏毒品戰爭，企業應負起責任，而非如本案一樣，以保障客人隱私權為由，明明這5天清潔人員會進去清潔，卻未察覺異狀通報，因此應修法，對未盡通報義務的業者，最重可勒令停業，勿讓此類場所，成為毒品化外之地。

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