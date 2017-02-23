假舒淇被拘提到案 網購詐騙南北共32起

2017-02-23 10:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕美艷女蟲黃芮溱在蝦皮網路拍賣平台化名「藍歆」、「lanshing」、「舒淇」、「舒淇狐狸」等暱稱，在網路上購買iphone7手機、ipad、自拍神器、飾品等財物，當雙方約定面交或出貨付款時，黃女佯稱轉帳超過上限或沒帶夠錢，以「明天馬上轉帳」或先付出1000元訂金，讓被害人誤認誠懇的黃女會依約定付款，但黃女取得高價3C產品後，寄出偽造的網路銀行轉帳記錄就失聯，被害人群起報案，海山警分局拘提黃女到案，估計她以同樣手法在北、南部犯案32起，還販賣仿冒精品，今天依詐欺罪嫌移送法辦。

海山警分局調查，謝姓女被害人在蝦皮網路拍賣平台出售iphone7手機，與化名「舒淇」的32歲女蟲黃芮溱面交時，黃女檢視手機後，謊稱她因為忙於網路交易，一時沒帶夠錢，拿出證件取信對方，承諾「明天一定轉帳」，只付給謝女1000元，黃女就拿走市價3萬1000元的iphone7手機，黃女還將偽造的轉帳紀錄傳給謝女，但幾天過去，謝女沒收到匯款，因而報警。

無獨有偶，王女也在蝦皮網路拍賣平台販售自拍神器，黃嫌則化名lanshing約定面交，黃嫌在面交時，擷取偽造的網路銀行轉帳畫面給王女取信她，但幾天過去都沒發現那筆金額入帳，才驚覺詐騙報警。

警方說，遭騙的賣家不甘損失，組織被害人群組，利用臉書PO文呼籲其他賣家勿再受騙上當；警方初步清查，黃女涉及32起網路詐騙案，被害人遍及大台北、高雄，查出黃嫌不但竄改轉帳紀錄詐騙，她以販賣仿冒名牌包、鞋等精品，全案擴大追查；海山警分局長黃勢清呼籲，網路購物應慎選可靠商家，在沒確認帳戶入帳前，不要出貨，或向165查證，由警方協助聯繫銀行釐清入帳來源，避免遭受損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆