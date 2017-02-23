酒駕超車又急轉彎 害機車騎士慘摔車

2017-02-23 10:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市35歲葉姓男子，昨日下午在家喝完酒後開車出門找朋友，孰料行經泰山區新北大道、明志路口，因覺得前方車輛車速過慢，超車後急切右轉，後方的20歲王姓機車騎士煞車不及追撞，當場倒地受傷，所幸僅有多處擦傷，無生命危險，警員到場後發現葉男滿身酒氣，經查酒測值達0.19，當場將他逮捕。

偵訊時葉男向警方供稱，當天下午在家與朋友聊天，期間喝了1罐啤酒，以為過了2個多小時酒退了才開車出門，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

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