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去年撞人才和解 藝人吳怡霈今遭撞又追撞

藝人吳怡霈今早上工，由助理駕著她的白色BMW轎車，卻在北市安康路巷內右轉時，遭後方貨車撞上，導致她的車也追撞前車，目前肇事責任仍在釐清中。（圖由民眾提供）

2017-02-23  10:45

〔記者陳恩惠／台北報導〕藝人吳怡霈又出車禍了！去年撞傷2女的案件才賠錢和解，吳怡霈自己不再駕車，今天上午8時餘，由助理駕她的白色BMW轎車搭載她前往電台途中，卻在北市安康路巷內右轉時，遭後方貨車撞上，導致她的車也追撞前車，肇事責任目前仍由交通大隊內湖中隊釐清中。

據悉，吳女的座車行經北市內湖區安康路25巷右轉時，突然遭一部民間廢棄物清潔貨車，撞上車尾，導致車燈碎裂一地，也因為突如其來的撞擊力道，導致吳的白色BMW向前推進，也追撞行駛前方的另一部黑色賓士車的尾部，雖然僅是小擦撞，但因保險理賠問題，必須報警處理。

吳怡霈去年8月20日上午11點多，駕駛白色BMW愛車行經台北市內湖區民權東路右轉218巷時，不慎與騎車雙載的廖姓、陳姓女子發生車禍，造成廖女多處挫傷，陳女更幾乎整口牙掉光，去年10月間開庭，吳承諾分別給付廖女9萬7515元、陳女81萬7622元，雙方達成和解。

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