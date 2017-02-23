昨被求刑11年 土豪哥死黨蔡逸學又被起訴

民進黨立委莊瑞雄、劉櫂豪、蔡易餘，23日陪同W飯店命案受害者家屬郭先生（右一）召開「毒趴連五日飯店沒責任？」記者會 。（記者簡榮豐攝）

2017-02-23 10:38

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，昨天依涉犯藥事法轉讓偽藥、禁藥致死等罪，起訴「土豪哥」朱家龍、一起參與毒趴的朱家龍死黨蔡逸學等6人，朱家龍被求刑12年、蔡逸學也遭求刑11年；台北地檢署查出，蔡逸學也參與吸毒，今天另依吸食二級毒品罪，將蔡逸學起訴。

W案被告涉及毒品案部分，尚有朱家龍、酒店經紀洪聖晏等多人涉吸毒，遭勒戒的朱家龍、洪聖晏等人涉毒品案部分，仍偵辦中。

郭姓小模父親今早則在立委陪同下召開記者會，懷疑女兒曾被性侵，認為朱家龍被求刑12年太輕，「就算被判刑120年，我女兒也回不來了！」並痛批相關涉案人泯滅人性；針對未來是否對W飯店提出求償一事，郭父稱還要跟律師討論。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音