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包庇毒犯如殺人共犯！ 立委要W飯店負責

民進黨立委莊瑞雄（左起）、劉櫂豪、蔡易餘，今日陪同W飯店命案受害者家屬郭先生（右二）召開「毒趴連五日飯店沒責任？」記者會 ，指出企業應有社會責任，希望悲劇不再發生。（記者簡榮豐攝）

2017-02-23  11:13

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓小模命案違反《藥事法》部分昨天偵結，「土豪哥」朱家龍等5名嫌犯被求處重刑。但郭姓小模父親今天在立委劉櫂豪、蔡易餘、莊瑞雄等人陪同下召開記者會，除仍然懷疑死者有遭性侵，還強調W飯店沒有負起應有的社會責任，包庇客人辦毒趴，形同殺人共犯。

劉櫂豪、蔡易餘、莊瑞雄等人今天表示，土豪哥等人辦毒趴使用大量毒品、散發大量異味，採用中央空調的W飯店，在長達5天的毒趴期間內應該早有察覺，卻沒有做出任何處置，任由土豪哥等人玩出人命，業主必須負起絕對責任。

立委們強調，打擊毒品是一場戰爭，政府卻節節敗退，如果飯店能夠以保護隱私為由，成為法律的化外之地，那未來毒品犯都循這種模式吸毒、販毒，豈不天下大亂，希望未來能夠修法亡羊補牢，讓飯店能夠發現有涉嫌吸毒的房客時，能夠盡到通報義務。

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