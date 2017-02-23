郭姓小模父哽咽：仍懷疑女兒被性侵！

立委劉櫂豪、蔡易餘、莊瑞雄陪同郭父開記者會。（記者簡榮豐攝）

2017-02-23 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓小模命案昨偵結結束，郭姓小模的父親今天召開記者會指出，到現在仍懷疑女兒被性侵！

現場媒體問郭姓小模的父親，對於女兒下體紅腫原因的調查出爐有什麼看法？郭父先是停頓，有點哽咽地說，女兒的大體被發現時，大腿外側有整片的明顯瘀青，他到現在還懷疑女兒被性侵，「我真的懷疑這些人有對她動手！」

郭父難過地說，女兒有託夢給妻子，在夢裡女兒很痛苦的樣子，並訴說被人拉來拉去、扯來扯去都無法反抗，叫都叫不出來，妻子與他都非常難過，希望真相能夠水落石出，還女兒公道。郭父指出，女兒6日晚上有和朋友用微信通話，當時還蠻清醒的，結果不到40小時就送命，他強烈懷疑女兒被強迫餵毒。

立委劉櫂豪、蔡易餘陪同郭父開記者會，劉櫂豪指出，飯店應要負起責任，強調如果當時W飯店主動報警送醫，可能就不會發生憾事。