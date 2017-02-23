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恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居

江婦的工寮外觀新穎，田地也才剛翻地。（資料照，記者陳彥廷攝）

2017-02-23  07:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮74歲、人稱「好嬸」的江姓老婦，19日被發現陳屍山中工寮的躺椅上，左手臂疑為阻擋80公分長的木棍，因此骨折，頭部更被打到皮開肉綻死亡，警方今天早上宣布破案，主嫌為鄰居7旬董老先生，預計10點將說明案情。

警方指出，70多歲董嫌住大光，與死者農地相鄰，兇嫌弟弟也曾與老婦因地籍測量起爭執，當天又為了土地問題持棍幫前往談判，失手將老婦擊斃，細節稍後將統一說明。

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  • 「好嬸」離家最後身影。（記者蔡宗憲翻攝）

    「好嬸」離家最後身影。（記者蔡宗憲翻攝）

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