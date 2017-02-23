恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
2017-02-23 07:14
江婦的工寮外觀新穎，田地也才剛翻地。（資料照，記者陳彥廷攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮74歲、人稱「好嬸」的江姓老婦，19日被發現陳屍山中工寮的躺椅上，左手臂疑為阻擋80公分長的木棍，因此骨折，頭部更被打到皮開肉綻死亡，警方今天早上宣布破案，主嫌為鄰居7旬董老先生，預計10點將說明案情。
警方指出，70多歲董嫌住大光，與死者農地相鄰，兇嫌弟弟也曾與老婦因地籍測量起爭執，當天又為了土地問題持棍幫前往談判，失手將老婦擊斃，細節稍後將統一說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 水利會長改選 泛綠有意競逐三人「鴨子划水」
- 拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
- 台東長照2.0 整合照護一條龍
- 百名癌友回豐醫 分享抗癌
- 鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
- 2030年 南韓將成最長壽國
- NASA重大發現！ 7顆類地行星3顆疑似有生命
- 揭23名士兵遭石化 CIA密件：「外星人」幹的
- 捷運綠線延伸中壢 體育園區擬增站
- HBL決賽搶票瘋 球迷漏夜排隊
- 佳里金唐殿燒王船 添載1.1萬包
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- 川普訴仇中觀點 卜睿哲質疑必要性
- 台灣貿易競爭力 連4年下滑
- 《2016年全球人權狀況》仇恨恐懼主宰政治 川普等人被點名
- 守護林初埤木棉樹 臉書集氣
- 《中英對照讀新聞》Japanese people are living so long that the country’s definition of "elderly" could change 日本人超長壽 改寫全國「老年」定義
- 《謠言終結站》不吃澱粉就會瘦? 當心缺鈣「肉鬆」
- 迎世大運 新北6場館完成整修
- 董事長編雷鬼頭 被虧變Matzka
- 《捐設備又駐點》牙醫許榮智 照謢學童口腔健康
- 別再爬「黑山」！南投有法可開罰
- 「滿江紅」如畫 武界部落濁水溪美景
- 要禁披薩上放鳳梨 冰島總統引熱議
- 經典賽》南韓打線史上最弱？ 日本發現致命弱點
- 市港合一協會 推動桃園「港都」
- 張芸京慘被排擠 連1歲半小娃都嫌棄
- 展望會助學金 花蓮仍缺千萬
- 台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤
- 台微體攜手台中中國附醫 擴大臨床試驗
- 1日遊開車限10小時、400公里
- 山友建議登山險比照車險 依需求投保
- 低碳遊後壁 無米樂租賃站啟用
- 兩Ｐ指標相加 參採比至少5成
- 台股開盤上漲0.66點 報9779.44點
- Jolin時尚盛會大滿貫 華語歌手第1人
- 颱洪無人機 恆春測試飛行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分