聯發科併立錡傳內線交易 2人交保、11人請回

聯發科技（2454）併購立錡科技爆內線交易疑雲，相關涉案人移送北檢偵辦。（記者謝君臨攝）

2017-02-23 01:07

〔記者謝君臨／台北報導〕聯發科技（2454）併購立錡科技爆內線交易疑雲！檢調獲報，立錡前發言人么煥維經理，涉嫌於前年聯發科發布將收購立錡的重大訊息前，夥同鄭姓前夫透過親友帳戶買賣公司股票套利，擬制性獲利約300萬元；檢調昨搜索相關人住所等10處，並約談13人，全案朝違反《證券交易法》方向偵辦。

今天凌晨12時許，檢方複訊後諭令聯發科副理陳文淋100萬元交保，立錡前發言人么煥維前夫鄭捷丞150萬元交保，2人均限制出境出海，其餘11人請回，么煥維則因人在國外，檢調將再擇期約談。

聯發科於104年併購案四連發，陸續併下常憶、曜鵬、奕力、立錡，其中聯發科以子公司旭思併購立錡、子公司傑發科售予北京四維圖新科技等案，獲得「台灣併購金鑫獎」的3項大獎，與鴻海平分秋色，不料今竟爆發內線交易疑雲。

檢調調查，104年9月7日，聯發科發布重大訊息，預定以每股新台幣195元公開收購立錡股權，第一階段收購35~51%，金額101~148億元，且所有相關法律程序完備後，將進一步取得立錡100%的股權，預計105年第2季完成，預估總收購金額近300億元。

事後，調查局接獲檢舉，指立錡前發言人么煥維經理，疑因職務關係早一步得知此利多消息，並涉嫌於104年8月底至9月7日間，夥同鄭姓前夫利用家族親友帳戶買股套利，擬制性獲利約300萬元，報請台北地檢署指揮偵辦。