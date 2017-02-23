追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見

2017-02-23 00:31

〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel命案，發現「土豪哥」朱家龍等人不僅涉嫌吸毒，還提供10種混摻毒品的軟糖、梅片等物予在場人士食用，為追查毒品來源，檢方於22日上午，提訊現於新店戒治所觀察勒戒的朱家龍，釐清案情；依據法規，經評估朱家龍如無繼續施用毒品傾向，應即釋放，並為不起訴處分，但因朱家龍是後續案件追查的重要關鍵，觀勒期滿後，檢方不排除向法院聲押禁見。

檢方於本月22日上午，以證人身分提訊涉嫌吸毒的朱家龍、酒店經紀洪聖晏，追查毒品來源；據悉，朱家龍不知自己被起訴求刑12年，還向檢察官抱怨戒治所很無聊，盼檢察官能法外開恩，讓他在228連假前返家，但因朱家龍觀勒至今僅1個月，評估報告尚未函送檢察官，228之前釋放必定無望。

此外，朱家龍等人涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪部分，雖於22日偵結起訴，但另案偵辦的仍有涉嫌替郭姓小模施打「排毒針」、違反醫師法的密醫吳柏澂，朱家龍、洪聖晏等人涉吸毒罪嫌，以及擴大追查毒品來源部分。

據悉，因朱家龍為本案關鍵人物，未免釋放後有串、滅證及逃亡之虞，並讓後續偵查順利，檢方不排除於朱家龍結束觀勒後，向法院聲押禁見。

至於目前在押的2名藥頭江哲瑋、張子奕，台北地院22日下午召開接押庭，江僅認轉讓、張則否認轉讓與販賣，但法官仍認為兩人有販毒行為，且有串證、滅證之餘，當庭裁定還押看守所，並禁止接見。

法官林怡伸認為，根據檢警調查結果，在押江哲瑋、張子奕都有販毒行為，但均否認；另，起訴證據指出，兩人確實有教導其他證人如何滅證，加上相關供詞未一致，若當庭釋放，仍有可能影響證人說詞，不利法院未來審理此案順利進行，因此為防止逃亡、串證情形發生，當庭裁定收押禁見。