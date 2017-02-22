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比特幣勒索又來了！ 桃園6學校收到恐嚇信

桃園市有6所中小學，收到駭客透過網路印表機傳送的恐嚇信，要求支付3比特幣（約10萬元台幣），否則要癱瘓網路。（路透）

2017-02-22  23:50

［記者陳昀／桃園報導］桃園市有6所中小學，收到駭客透過網路印表機傳送的恐嚇信，要求支付3個比特幣（約10萬元台幣），否則3月1日將癱瘓網路，桃園市政府教育局晚間表示，已通報教育部，也會嚴密監控、全力防範。

桃園市教育局轉發給全市學校的ANA資安通報中提到，因為部分學校印表機和物聯網使用的是預設密碼，且大部分連線印表機是使用外網IP，相關資訊暴露在網路上，才會遭駭客入侵，列印出恐嚇訊息或作為攻擊工具。

據悉，平鎮區某小學2月13日發現，辦公室的網路印表機印出一張署名為Emerson Rodrigues的恐嚇信，16日又再次收到相同信件，但掃毒後沒有發現任何惡意程式，校方隨即通報桃園市教育局。

桃園市教育局指出，目前全市有6所學校收到類似勒索信函，已通報教育部，教育局也會密切留意網路流量，只要有不正常流量的IP，會立即封鎖，也會與區網中心密切聯絡。

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  • 桃園市教育局轉發給全市學校的ANA資安通報。（擷取自桃園市政府教育局網站）

    桃園市教育局轉發給全市學校的ANA資安通報。（擷取自桃園市政府教育局網站）

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