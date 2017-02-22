新竹8旬翁被洗劫 涉案贓車自撞、搶匪逃逸無蹤
2017-02-22 23:44
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮80老翁被綑劫財案傳出後引發公憤，今晚整個新埔鎮新北、鹿鳴里一帶上演警匪追逐、和全里緝匪畫面！
大約晚上9點多，住在照東國小附近的居民聽到很大「碰」的1聲，1輛自小客車突然迴轉後失控，迎頭撞上了這所國小的大門圍牆。
目擊者說，1名男子立刻從駕駛座下來往國小校園衝去，後來又突然改變心意從校園回到桃竹71線後，朝新埔方向逃跑。
結果有里民看到1輛機車前去接應脫身，騎士疑似是名女子，隨後就看到警車趕抵，大家才知道，這輛自撞的正是警方正在追捕的涉案贓車。
眼尖的居民們進一步發現，這輛贓車也正是近日頻頻出現在當地的不明外來車輛，沒想到真的有可能涉案。
鎮代范振葵說，附近的居民們對於嫌犯先到被害人住家社區徘徊、觀察，設「瞭望台」後犯案，作案後竟然還敢回到犯案地附近打轉，挑戰法律、公權力的行徑都感到可恨。地方年輕壯丁今晚都自發性動員騎車、開車協助警方巡邏逮賊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 228檔案 陳儀向蔣請兵電文曝光
- 一日遊限駛300公里 遊覽車業者反彈
- 賴慈芸辦案 破解翻譯懸案
- 翠翼鳩撞樓亡 墾管處通報送驗
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 學生逃票躲廁所 基中：誤乘普悠瑪
- 重建流標10次 竹南拖吊場變荒地
- 黃思婷心靈法會獻唱 印度出家圓夢
- 食安剋星鄭智文 揮別檢座當律師
- 民進黨記者會正妹成亮點 PTT鄉民問「她是誰？」
- 服役才年餘 海巡艦油管滲漏大軸下陷
- 展望會助學金 急須你的捐款
- 亞非4國鬧饑荒 140萬饑童恐等死
- 2澳洲男虐殺袋鼠 分別被判11個月、罰款24萬
- 駐AIT美軍可否配槍 李大維：美有權決定
- 一休一耕有困難 延長休耕申報
- 仲介代理孕母 賺三百萬被訴
- 研究：2030年人類平均預期壽命 可望突破90歲
- 名次直落免驚 布莎兒半裸吸睛
- 台灣隊LIVE賽事 有線無線都能看
- 美國安顧問 反骨中將出線
- 蓋樓搭鷹架 羅東林區貯木池美景毀了
- 用字不夠親民 總統指司改議題「不及格」
- 迎法蒂瑪聖母像 萬金聖母聖殿226遊行
- 台幣小升1.1分
- 彰化土雞場染H5N2 撲殺逾2萬隻
- 國防扎根 國軍將辦高中射擊賽
- 高捷頂台味山本頭 林北小舞重返黑道
- 夏都代收包裹 五星級郵局再添一家
- 水里中山橋改建 搭便橋震動擾民
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 汪星人睡覺也要「塞好塞滿」 網友：超療癒！
- 地形起伏有特色 生態兒童公園動土
- NBA》騎士不補了？詹皇改口：對現有陣容很滿意
- 《228連假輸運》宜蘭國道客運 尖峰3到5分鐘1班
- 罕見小白獅超可愛 依偎在爸媽身邊萌度爆表！
- 腹瀉群聚74起 8成感染諾羅
- 盛竹如挺新聞獎 蜘蛛網腔下海拍片
- 竹田徵才明登場 289職缺等你來
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新竹8旬翁被洗劫 涉案贓車自撞、搶匪逃逸無蹤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分