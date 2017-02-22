新竹8旬翁被洗劫 涉案贓車自撞、搶匪逃逸無蹤

2017-02-22 23:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮80老翁被綑劫財案傳出後引發公憤，今晚整個新埔鎮新北、鹿鳴里一帶上演警匪追逐、和全里緝匪畫面！

大約晚上9點多，住在照東國小附近的居民聽到很大「碰」的1聲，1輛自小客車突然迴轉後失控，迎頭撞上了這所國小的大門圍牆。

目擊者說，1名男子立刻從駕駛座下來往國小校園衝去，後來又突然改變心意從校園回到桃竹71線後，朝新埔方向逃跑。

結果有里民看到1輛機車前去接應脫身，騎士疑似是名女子，隨後就看到警車趕抵，大家才知道，這輛自撞的正是警方正在追捕的涉案贓車。

眼尖的居民們進一步發現，這輛贓車也正是近日頻頻出現在當地的不明外來車輛，沒想到真的有可能涉案。

鎮代范振葵說，附近的居民們對於嫌犯先到被害人住家社區徘徊、觀察，設「瞭望台」後犯案，作案後竟然還敢回到犯案地附近打轉，挑戰法律、公權力的行徑都感到可恨。地方年輕壯丁今晚都自發性動員騎車、開車協助警方巡邏逮賊。