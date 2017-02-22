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北市晚間公車機車事故 後座婦女跌倒送醫

2017-02-22  23:40

〔記者陳恩惠／台北報導〕天雨路滑小心行車！台北市大同區今天晚上發生一起公車右轉時，同向機車企圖越過通行，突然緊急煞車卻撞上人行道路缘的摔車意外，所幸年邁的陳姓夫婦摔倒後，經路人協助起身，陳婦摔倒疼痛，經救護員送醫救治，至於肇事的原因，交通大隊大同中隊仍在調查。

台北市消防局119勤務中心，今天晚上10時24分接獲報案，表示位於北市民權西路和蘭州街口發生交通事故需要救護，立刻派出水箱車1輛、2部救護車共7名救災救護人員前往，發現僅有1名婦女因摔車受傷，送馬偕醫院治療，至於同行騎士則腳部挫傷無礙。

目撃民眾表示，當時有二部公車接連從蘭州街右轉民權西路行駛，緊跟著的一部2人共乘機車，疑似企圖超越直行，驚覺同向公車接連右轉才緊急煞車，詎料，車輪撞上人行道路緣當場摔車。

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  • 共乘機車的老夫婦，疑似為閃避右轉公車，突然緊急煞車又撞上路緣摔倒。（民眾提供）

    共乘機車的老夫婦，疑似為閃避右轉公車，突然緊急煞車又撞上路緣摔倒。（民眾提供）

  • 消防局出動2部救護車前來救援。（民眾提供）

    消防局出動2部救護車前來救援。（民眾提供）

  • 共乘機車的老夫婦疑似撞上路緣後摔車。（記者陳恩惠攝）

    共乘機車的老夫婦疑似撞上路緣後摔車。（記者陳恩惠攝）

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