大龍炮炸崑山中學 2嫌到案稱是惡作劇
2017-02-22 21:30
〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午，南市北區崑山中學操場遭人從圍牆外丟入兩枚爆裂物爆炸，幸當時操場爆炸處沒有師生人員，無人傷亡。爆炸後，五分局警方趕到現場確認是兩枚俗稱大龍炮的大型鞭炮，警方調閱監視器發現是兩名男子共騎機車從圍牆外，把兩枚大龍炮丟進學校操場引爆。
案發後，警方掌握兩嫌所騎機車特徵，今晚循線到車主位於永康區的住處附近埋伏，策動涉丟大龍炮的林姓男子（二十歲）及通知騎機車的施姓男子（二十歲）到案說明。兩嫌坦承騎機車行經崑山中學時，發現身上有爆竹，一時興起拿起爆竹點燃丟進校園，純粹是頑皮、惡作劇，沒有其他意圖。訊後，警方依社維法將兩嫌函送台南地院簡易庭。
警方表示，爆炸發生後，學校教官通報五分局警方，警方到場檢視確認兩枚爆裂物是屬於一般大型鞭炮的大龍炮，並非特別的土製炸彈爆裂物，封鎖現場蒐證調查。
警方檢視監視器影像發現是兩名男子共騎一輛機車，行經在崑山中學操場圍牆外的柴頭港溪防汛道路上，坐機車後座的男子把兩枚鞭炮從圍牆外丟進操場。
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