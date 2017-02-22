南市警再啟整併派出所 地方反對、任務艱難

2017-02-22 21:08

〔記者楊金城／台南報導〕台南市現有員額3人所、4人所的基層派出所還不少，扣掉休假的，光值班就不夠人，市警局最近再啟動基層派出所合署辦公，整併派出所的計畫，統籌警力運用，已責成各分局因地制宜提出「合署辦公」的規劃。

但整併派出所，任務艱難，勢必面臨地方反對。市警局局長黃宗仁今天說，過去因交通、通訊不方便，才會廣設基層派出所，現在交通方便，通訊發達，整併派出所後，一通電話，警察服務馬上到，甚至是主動到家服務，民眾根本不必到派出所。

黃宗仁表示，警力有限，警察也是要休息，如果整併派出所，統籌運用警力，將有助警勤區巡邏、受理案件處置，對維護治安、交通和為民服務案件是正面的，民眾對整併派出所的觀念應趕上時代轉變。

派出所被整併，換句話說就是裁撤派出所，易招致地方反彈，南市16個警分局，目前也僅學甲分局提出學甲頂洲派出所併入宅港派出所、將軍苓和派出所併入將軍分駐所的研議。

頂洲所被併果然遇到地方強烈反對，苓和所、將軍所整併案研議，目前尚屬順利。

學甲分局近來在學甲三慶里頂洲聚落開了兩場地方說明會，頂洲所、宅港所整併遇到地方反對，連分局表明先「試辦三個月」看看也不行，整併案恐胎死腹中。

三慶里長李坤明說，頂洲所（現為4人所）設立多年，民眾視派出所如地方「守護神」，如被裁撤，無法接受，也擔憂治安不保。市議員謝財旺和侯澄財也表達反對，侯澄財說，頂洲種植大西瓜出名，產季時萬一有竊賊來偷西瓜，沒有頂洲所後的警方能立即對竊案迅速反應?民眾的疑虞未解前，不宜整併頂洲所。

事實上，昔日台南縣就整併新營分局鐵線所、白河分局東山水雲所、麻豆分局下營賀建所，地方一開始擔憂，但兩所警力整合運用，證明在治安和巡邏勤務上運作更順利。

黃宗仁說，像5人所（1主管、4員警）平日輪休2人，再扣除主管和1人值班，備勤只剩1人，能受理案件能力有限，何況是3人所、4人所的警力更吃緊，晚上只好值宿，派出所關門，整併派出所有利統籌警力運用，被整併的派出所廳舍未來也可考慮由民防義警利用，像是巡守隊使用，避免廳舍閒置。