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沒關瓦斯險釀氣爆 板橋1小時連傳2起瓦斯外洩

2017-02-22  20:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區今晚1個小時內連傳2起瓦斯外洩，其中新海路的瓦斯外洩案為精神異常患者沒關閉瓦斯；無獨有偶，同區大觀路一段也傳出住戶聞到濃濃瓦斯味，消防到場查看，發現是管線破損，關閉開關後就沒發現瓦斯味，這兩宗瓦斯外洩，都因及時發現，所幸沒釀成氣爆意外。

新北市消防局說，連同今晚板橋區的2宗瓦斯外洩案在內，近1週共獲報16起瓦斯外洩案，其中全為輕微的瓦斯桶外洩，不是瓦斯管線洩漏，提醒民眾可先關閉瓦斯開關，迅速通知119及瓦斯後續處理，避免引發虛驚。

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  • 新北市板橋區今晚1小時內連傳2宗瓦斯外洩案，險些釀成氣爆。（擷取自Google 地圖；記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區今晚1小時內連傳2宗瓦斯外洩案，險些釀成氣爆。（擷取自Google 地圖；記者吳仁捷翻攝）

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