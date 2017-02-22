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高雄火車站晚間驚傳民眾跳軌遭撞 1男送醫急救

消防人員將男子送醫救治。（擷取自fun台鐵）

2017-02-22  20:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄火車站驚傳民眾跳軌自殺！今晚間6時許，一名年約50歲的男子，在3202次潮州開往斗六的區間車進站時，疑跳下鐵軌企圖輕生，列車剎車不及當場撞上，警消人員據報趕抵，花費近20分鐘將男子救出，發現他右大腿骨折、頭部擦傷緊急將他送醫急救，目前估計影響4列次37分，旅客約1030人。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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    消防人員將男子送醫救治。（擷取自fun台鐵）

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