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愛的小手打的男童大腿瘀青 嚴厲後母判賠10萬

2017-02-22  19:36

〔記者王定傳／新北報導〕前年12月間，新北市簡姓女子發現兒子阿強（化名）右大腿有瘀青，追問得知周姓後母施暴，氣炸求償58萬餘元；新北地院法官認為，阿強案發後情緒較壓抑，遭指正時，竟會自己打自己，加上周女照顧期間，阿強身上常有傷痕，判她賠償阿強10萬元，可上訴。

前年12月16日晚間，周姓後母因不滿阿強未據實告知在校師長授課進度，拿起黃色愛心小手棒，朝阿強右大腿拍打，2天後，簡女發現兒子大腿有瘀青，追問後提告，刑事部分，法院判周女拘役20日。

簡女再提求償指，兒子長期受到後母責罵、毆打、語言暴力，長期飽受精神壓力，晚上噩夢不停，她也因此精神崩潰、無法正常工作，要求周女賠償她與兒子精神慰撫金、醫療費、工作損失等合計58萬餘元。

周女辯稱，因阿強行為有異，才以手打他腿部，雖造成身體上的傷痕，但她的本意是為了管教子女，不是故意要讓阿強受傷。

法官審理認為，周女照顧期間，4年來，阿強身上常出現傷痕，直到生母發現才揭發家暴，阿強變得情緒較為壓抑，挫折忍受度低，遭指正時，會立即認錯，貶抑自己，甚至會自己打自己等現象，判後母賠償10萬元。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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