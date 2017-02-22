愛的小手打的男童大腿瘀青 嚴厲後母判賠10萬
2017-02-22 19:36
〔記者王定傳／新北報導〕前年12月間，新北市簡姓女子發現兒子阿強（化名）右大腿有瘀青，追問得知周姓後母施暴，氣炸求償58萬餘元；新北地院法官認為，阿強案發後情緒較壓抑，遭指正時，竟會自己打自己，加上周女照顧期間，阿強身上常有傷痕，判她賠償阿強10萬元，可上訴。
前年12月16日晚間，周姓後母因不滿阿強未據實告知在校師長授課進度，拿起黃色愛心小手棒，朝阿強右大腿拍打，2天後，簡女發現兒子大腿有瘀青，追問後提告，刑事部分，法院判周女拘役20日。
簡女再提求償指，兒子長期受到後母責罵、毆打、語言暴力，長期飽受精神壓力，晚上噩夢不停，她也因此精神崩潰、無法正常工作，要求周女賠償她與兒子精神慰撫金、醫療費、工作損失等合計58萬餘元。
周女辯稱，因阿強行為有異，才以手打他腿部，雖造成身體上的傷痕，但她的本意是為了管教子女，不是故意要讓阿強受傷。
法官審理認為，周女照顧期間，4年來，阿強身上常出現傷痕，直到生母發現才揭發家暴，阿強變得情緒較為壓抑，挫折忍受度低，遭指正時，會立即認錯，貶抑自己，甚至會自己打自己等現象，判後母賠償10萬元。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 基諾線上非法吸金2億多 負責人及員工6人重判
- 怕毒品不夠用 土豪哥砸錢買毒毫不手軟
- 趁他換腎開刀後體虛 「猜猜我是誰」手法險詐3萬元
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 孩子生活習慣太糟糕 母訂超狂生活公約反制
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 彰銀獲利創新高 董座張明道：今年還要更好
- 連買1個月彩券都沒中 報警才知彩券行「假的」
- 國防扎根 國軍將辦高中射擊賽
- 員工疑涉金正男案 高麗航空大馬辦事處人去樓空
- 醫療新知》貓奴易患精神病？ 英研究：兩者無關聯
- 蔡頭打造紅頂藝人 「男人反串女人」紅極一時
- 台東原民文創聚落 3設計師進駐
- 有好康！來這裡住不用錢 花媽再給你百萬
- 川普神預測？發言2天後瑞典發生暴動
- 跟進晨翔退SpeXial？ 子閎：只希望能做自己
- 澎恰恰南英商工開講 傳承經驗現場笑聲不斷
- 身心障礙社團爭取新北公園普設「共融遊具」！
- 遊覽車管理新規定 國民黨批「冷氣房想出來的辦法」
- 溫貞菱展演LV新裝 心繫手機殼
- 吳速玲打扮就要嗆 簡嫚書帥就好
- 球評劉孟竹：賀夫能投能切 情緒左右表現
- 星野源無人告白 大膽轉性肉食男
- 「他」怕成「半分忠」府：司改議題可充分表達
- NBA》表弟抵達紐奧良 感性謝謝國王球迷
- 台電員工被爆假藉標案公器私用 台電：確有瑕疵
- 勇敢做自己！ 竹市職訓班讓大男孩一圓烘焙夢
- 國小三姊妹父親身亡、母親重病 老師發起樂捐度難關
- 日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！
- 異性戀也想民事結合 英法院不准
- 東芝快閃記憶體股權 24日重新招標
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ker urges Ma Ying-jeou to plead guilty
- 自由廣場》女僕餐廳不僱用男性，罰甚麼？
- 自由限時批》國軍染毒 非同小可！國防部長應引咎下台了！
- 世大運培訓隊戰古巴 今日賽事預告與轉播
- 這建築獎作品7年後大變樣 建築師好感慨…
- 川普新令打擊非法移民 交通違規也會列優先驅逐
- 防疫做半套？ 台南鴿群暴斃 工作人員清理未著防護衣
- 台灣模型神人紅到日本去 網友跪嘆：太變態
- 宜蘭就業職訓開新課 教學員開船到龜山島
- 藍委大誇馬比蔡好 李逸洋：馬英九年改是失敗
- 玩具廠商推全球首隻跨性別玩偶 引來網友熱議
- 牛棚「有心魔」 首戰硬不起來
- 洪都拉斯嗑韭菜助性 億萬富太米可白晚餐吃這個
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愛的小手打的男童大腿瘀青 嚴厲後母判賠10萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分